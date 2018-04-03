Панутриева (Котлягина) Августа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панутриева (Котлягина) Августа Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Около 03.04.2018

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Котлягин Николай Васильевич

Мать: Котлягина Капитолина Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панутриев Алексей

Рождение ребёнка
15.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панутриев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панутриев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панутриев Алексей

Смерть
Около 03.04.2018
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