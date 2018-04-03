Панутриева (Котлягина) Августа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиОколо 03.04.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
15.09.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панутриев Алексей
Смерть
Около 03.04.2018