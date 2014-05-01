Постников Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.06.1960
Дата смерти?.05.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1960
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.03.?
Дочь: Постникова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Постникова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Постникова Раиса
Рождение ребёнка
04.01.1992
Сын: Постников Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Постникова Раиса
Смерть
?.05.2014