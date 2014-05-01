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Постников Андрей Владимирович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

13.06.1960

Дата смерти

?.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1960

Отец: не указан

Мать: Постникова Лидия Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
24.03.?

Дочь: Постникова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Постникова Раиса

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Раиса

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
04.01.1992

Сын: Постников Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Постникова Раиса

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
?.05.2014
Кострома, город Кострома, Костромская область

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