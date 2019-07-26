Горелик Григорий Абрамович
Место рожденияГомель, Беларусь
Дата рождения26.07.1923
Дата смерти19.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Гомель, Беларусь
Рождение ребёнка
15.11.1945
Дочь: Горелик Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Стрижевская Ирина Евсеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния