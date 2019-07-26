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Горелик Григорий Абрамович

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Место рождения

Гомель, Беларусь

Дата рождения

26.07.1923

Дата смерти

19.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Беларусь
Рождение ребёнка
15.11.1945

Дочь: Горелик Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Стрижевская Ирина Евсеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрижевская Ирина Евсеевна

Смерть
19.02.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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