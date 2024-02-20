Миленький Василий Тихонович
Место рожденияРоссия Кубанская обл.,Баталпашинский отд. ККВ ст.Зеленчукская
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Миленький Тихон
Мать: ?
Россия Кубанская обл.,Баталпашинский отд. ККВ ст.Зеленчукская
Рождение ребёнка
1900
Сын: Миленький Александр Васильевич
Мать ребёнка: ?
Россия Кубанская обл., Майкопский отд. ККВ х.Ткачев .
Смерть
Неизвестно