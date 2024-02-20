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Миленький Василий Тихонович

Место рождения

Россия Кубанская обл.,Баталпашинский отд. ККВ ст.Зеленчукская

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Миленький Тихон

Мать: ?

Россия Кубанская обл.,Баталпашинский отд. ККВ ст.Зеленчукская
Рождение ребёнка
1900

Сын: Миленький Александр Васильевич

Мать ребёнка: ?

Россия Кубанская обл., Майкопский отд. ККВ х.Ткачев .
Смерть
Неизвестно
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