Сорокина (Еремина) Матрона Романовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
11.11.1892
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушиново отставной федефебель Михаил Фомин и крестьянин Никита Петрович Сорокин по н: д. Слободки крестьянин Андрей Романович Еремин и Федор Иванович Данилов
Рождение ребёнка
13.10.1894
Сын: Сорокин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
25.12.1896
Дочь: Сорокина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1899
Сын: Сорокин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Сорокина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
19.06.1902
Дочь: Сорокина Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Сорокина Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Сорокина Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: Сорокина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович
Смерть
Неизвестно