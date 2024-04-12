Сорокина (Еремина) Матрона Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Еремина) Матрона Романовна

Место рождения

Слободка, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.11.1892

Муж: Сорокин Федор Петрович

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушиново отставной федефебель Михаил Фомин и крестьянин Никита Петрович Сорокин по н: д. Слободки крестьянин Андрей Романович Еремин и Федор Иванович Данилов
Рождение ребёнка
13.10.1894

Сын: Сорокин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1896

Дочь: Сорокина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Сорокин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Сорокина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.06.1902

Дочь: Сорокина Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Сорокина Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Сорокина Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: Сорокина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор Петрович

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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