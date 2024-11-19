Горелова Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шобанова (Горелова) Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Горелов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
10.07.1920
Сын: Горелов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Горелов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.1921
Отец ребёнка: Горелов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горелов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Горелов Сергей Николаевич
Смерть
Неизвестно