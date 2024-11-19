Горелова Евдокия Антоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горелова Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шобанова (Горелова) Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Горелов Сергей Николаевич

Булгаково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1920

Сын: Горелов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Горелов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.1921

Сын: Горелов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Горелов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Горелов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Горелов Сергей Николаевич

Булгаково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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