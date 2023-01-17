Дрёмин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрёмин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрёмин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дрёмин Гордей

Мать ребёнка: Дремина Дарья

Рождение ребёнка
30.10.1884

Сын: Дрёмин Михаил

Мать ребёнка: Дремина Дарья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Капустина Василиса

Мать ребёнка: Дремина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея "Комариха"

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрёмин Петр

Мать ребёнка: Дремина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дремина Дарья

Смерть
Неизвестно
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