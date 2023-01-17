Дрёмин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрёмин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дрёмин Гордей
Мать ребёнка: Дремина Дарья
Рождение ребёнка
30.10.1884
Сын: Дрёмин Михаил
Мать ребёнка: Дремина Дарья
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Капустина Василиса
Мать ребёнка: Дремина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея "Комариха"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрёмин Петр
Мать ребёнка: Дремина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дремина Дарья
Смерть
Неизвестно