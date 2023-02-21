Щербинин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1953

Дочь: Мелихова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Чечулина Щербинина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1955

Дочь: Щербинина Руденко Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Чечулина Щербинина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Щербинин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Чечулина Щербинина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечулина Щербинина Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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