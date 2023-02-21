Щербинин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1953
Дочь: Мелихова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Чечулина Щербинина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1955
Дочь: Щербинина Руденко Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Чечулина Щербинина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Щербинин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Чечулина Щербинина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно