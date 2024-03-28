Давыдова Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Давыдова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич
возможно мать
Рождение ребёнка
11.09.1900
Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.09.1903
Сын: Давыдов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.06.1907
Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич
Восприемник
?.11.1908
Крещение Анастасии Яковлевны Давыдовой, рождение 27.11.1908
Рождение ребёнка
16.01.1911
Сын: Давыдов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно