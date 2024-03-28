Давыдова Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Наталья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Давыдова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич

возможно мать
Рождение ребёнка
11.09.1900

Сын: Давыдов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1903

Сын: Давыдов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Давыдов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Восприемник
?.11.1908
Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Крещение Анастасии Яковлевны Давыдовой, рождение 27.11.1908
Рождение ребёнка
16.01.1911

Сын: Давыдов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Леонтьевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Василий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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