Агафья Данилова (Романова)
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, с. Сеитово
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Роман(Данил???) Роман (Данил???) Алексеев
Мать: не указана
Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, с. Сеитово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
24.09.1850
Сын: Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
24.12.1852
Дочь: Анисия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
07.04.1856
Сын: Георгий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
27.06.1858
Дочь: (Арефьева) Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Гордеева