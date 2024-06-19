Агафья Данилова (Романова) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Данилова (Романова)

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, с. Сеитово

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роман(Данил???) Роман (Данил???) Алексеев

Мать: не указана

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, с. Сеитово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
24.09.1850

Сын: Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
24.12.1852

Дочь: Анисия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1856

Сын: Георгий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
27.06.1858

Дочь: (Арефьева) Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Гордеева

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