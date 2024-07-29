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Бобрик Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобрик Надежда

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Чухачёва Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Бобрик Елена

деревня Палужская Рудня Черниговская губерния Попогорская волость Суражский уезд (Брянская область)
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1890

Сын: Бобрик Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Бобрик Елена

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рудых Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Бобрик Елена

деревня Палужская Рудня Черниговская губерния Попогорская волость Суражский уезд (Брянская область)
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рудых Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Бобрик Елена

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