Бобрик Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобрик Надежда
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Чухачёва Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Бобрик Елена
деревня Палужская Рудня Черниговская губерния Попогорская волость Суражский уезд (Брянская область)
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1890
Мать ребёнка: Бобрик Елена
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рудых Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Бобрик Елена
деревня Палужская Рудня Черниговская губерния Попогорская волость Суражский уезд (Брянская область)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рудых Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Бобрик Елена