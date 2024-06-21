Ураков Павел Фролов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Ураков Фрол Федотов
Мать: Уракова Агафья Максимова
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 41, №19)
Упоминание
08.01.1813
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 6 лет в ИВ 1812 года Христорождественской церкви села Пижанка (ЦГАКО 237-71-876, лист 954об., №811)
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 10 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 168об, №24)
Бракосочетание
До 1832
Жена: Уракова Федосья
Год бракосочетания вычислен приблизительно по году рождения сына Матвея.
Призыв на военную службу
1833
Отдан в рекруты 1833 году. РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 261об, №23).
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Ураков Матвей Павлов
Мать ребёнка: Уракова Федосья
Год рождения вычислен по РС 1834
Смерть
Неизвестно