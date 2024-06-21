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Ураков Павел Фролов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Вычислено 1759 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Ураков Фрол Федотов

Мать: Уракова Агафья Максимова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 41, №19)
Упоминание
08.01.1813
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 6 лет в ИВ 1812 года Христорождественской церкви села Пижанка (ЦГАКО 237-71-876, лист 954об., №811)
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 10 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 168об, №24)
Бракосочетание
До 1832

Жена: Уракова Федосья

Год бракосочетания вычислен приблизительно по году рождения сына Матвея.
Призыв на военную службу
1833
Отдан в рекруты 1833 году. РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 261об, №23).
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Ураков Матвей Павлов

Мать ребёнка: Уракова Федосья

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Смерть
Неизвестно

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