Абдуллин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения04.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Абдуллина (Ботаева) Светлана Павловна
Рождение ребёнка
12.05.1998
Сын: Абдуллин Андрон Михайлович
Мать ребёнка: Абдуллина (Ботаева) Светлана Павловна
Рождение ребёнка
02.07.2013
Дочь: Абдуллина Арина Михайловна
Мать ребёнка: Абдуллина (Ботаева) Светлана Павловна