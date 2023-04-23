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Абдуллин Михаил Петрович

Место рождения

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллина (Ботаева) Светлана Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллин Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Абдуллина (Ботаева) Светлана Павловна

Рождение ребёнка
12.05.1998

Сын: Абдуллин Андрон Михайлович

Мать ребёнка: Абдуллина (Ботаева) Светлана Павловна

Рождение ребёнка
02.07.2013

Дочь: Абдуллина Арина Михайловна

Мать ребёнка: Абдуллина (Ботаева) Светлана Павловна

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