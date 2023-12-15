Матрена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Евстафий Андропович

Рождение ребёнка
07.12.1859

Дочь: Бородина Анна Евстафьевна

Отец ребёнка: Бородин Евстафий Андропович

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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