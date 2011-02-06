Лачугин Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1935
Дата смерти06.02.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Рождение ребёнка
05.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.2011