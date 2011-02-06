Лачугин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лачугин Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1935

Дата смерти

06.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Рождение ребёнка
05.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.02.2011

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