Талкин Алексей Максимович
Место рожденияд.Бурлыгино Демидовского р-на
Дата рождения1918
Дата смерти13.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Талкин Максим Нестерович
Мать: Талкина Мария Ивановна
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Военная награда
26.10.1944
орден Красной звезды
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
мл.лейтенант
Смерть
13.11.1944
Похороны
Неизвестно
с.Хоркувка Краковского воеводства