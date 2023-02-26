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Талкин Алексей Максимович

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Место рождения

д.Бурлыгино Демидовского р-на

Дата рождения

1918

Дата смерти

13.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Талкин Максим Нестерович

Мать: Талкина Мария Ивановна

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Военная награда
26.10.1944
орден Красной звезды
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
мл.лейтенант
Смерть
13.11.1944
Похороны
Неизвестно
с.Хоркувка Краковского воеводства
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