Сысоев Авксентий Петрович
Место рожденияЗа рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Сысоев Петр Иванович
Мать: не указана
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Сысоева Евфимия
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1751
Сын: Сысоев Ефим
Мать ребёнка: Сысоева Евфимия
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Евфимия
Смерть
Неизвестно