Сысоев Авксентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Авксентий Петрович

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Место рождения

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Сысоев Петр Иванович

Мать: не указана

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Сысоева Евфимия

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сысоев Ефим

Мать ребёнка: Сысоева Евфимия

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Евфимия

Смерть
Неизвестно
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