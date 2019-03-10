Алёшина-Данилова Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1939
Дата смерти10.03.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1939
Отец: Алёшин Павел Иванович
Мать: Алёшина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
05.01.1960
Сын: Данилов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Данилов Василий Константинович
Рождение ребёнка
17.08.1963
Дочь: Полдушова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий Константинович
Смерть
10.03.2019