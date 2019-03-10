Алёшина-Данилова Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшина-Данилова Любовь Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1939

Дата смерти

10.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1939

Отец: Алёшин Павел Иванович

Мать: Алёшина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
05.01.1960

Сын: Данилов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Данилов Василий Константинович

Рождение ребёнка
17.08.1963

Дочь: Полдушова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий Константинович

Смерть
10.03.2019

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