Вашкевич Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкевич Вероника

Место рождения

Чехия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чехия
Рождение ребёнка
17.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вашкевич Николай Алексеевич

Чехия
Рождение ребёнка
04.01.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вашкевич Николай Алексеевич

Чехия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вашкевич Николай Алексеевич

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