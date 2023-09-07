Вашкевич Вероника
Место рожденияЧехия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вашкевич Николай Алексеевич
Чехия
Рождение ребёнка
04.01.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вашкевич Николай Алексеевич
Чехия
Бракосочетание
Неизвестно