Цытович Митрофан Феофанович
Место рожденияг. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь
Дата рождения16.06.1869
Дата смерти03.12.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь
Место жительства
С 1890 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914 по 1936
Смерть
03.12.1936