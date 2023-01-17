Цытович Митрофан Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦытович Митрофан Феофанович

Цытович Митрофан Феофанович

avatar

Место рождения

г. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь

Дата рождения

16.06.1869

Дата смерти

03.12.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Могилев, Могилевский р-н, Республика Беларусь
Место жительства
С 1890 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914 по 1936
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
03.12.1936
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close