Чарыкова (Путилова) АДЕЛАИДА ДМИТРИЕВНА 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Чарыкова (Путилова) АДЕЛАИДА ДМИТРИЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1834

умерла 1861

Отец
Путилов ДМИТРИЙ АЗАРЬЕВИЧ1801 г.р.
Мать
Путилова (Русинова) ЛАРИСА ВОИНОВНА1811 г.р.
Супруги
Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ08.09.1818 г.р.
Дети
(Чарыкова) ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА19.07.1853 г.р.
Чарыков НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ08.01.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Путилов ДМИТРИЙ АЗАРЬЕВИЧ

Мать: Путилова (Русинова) ЛАРИСА ВОИНОВНА

Бракосочетание
11.07.1851

Муж: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
19.07.1853

Дочь: (Чарыкова) ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
08.01.1855

Сын: Чарыков НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Чарыкова) АДЕЛАИДА ВАЛЕРЬЕВНА

Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Михайловская (Чарыкова) НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА

Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
18.01.1861

Дочь: (Чарыкова) ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА

Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Смерть
1861

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