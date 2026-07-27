Чарыкова (Путилова) АДЕЛАИДА ДМИТРИЕВНА
женский, родилась 1834
умерла 1861
ОтецПутилов ДМИТРИЙ АЗАРЬЕВИЧ1801 г.р.
МатьПутилова (Русинова) ЛАРИСА ВОИНОВНА1811 г.р.
Супруги
Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ08.09.1818 г.р.
Дети
(Чарыкова) ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА19.07.1853 г.р.
Чарыков НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ08.01.1855 г.р.Показать еще 3
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Место
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Рождение
1834
Бракосочетание
11.07.1851
Рождение ребёнка
19.07.1853
Дочь: (Чарыкова) ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
08.01.1855
Сын: Чарыков НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Чарыкова) АДЕЛАИДА ВАЛЕРЬЕВНА
Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Михайловская (Чарыкова) НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА
Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
18.01.1861
Дочь: (Чарыкова) ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
Отец ребёнка: Чарыков ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Смерть
1861