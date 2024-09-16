Есина Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина Кристина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
26.10.2012

Сын: Инфантьев Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Инфантьев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
22.07.2022

Дочь: Инфантьева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Инфантьев Владимир Михайлович

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