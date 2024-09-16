Есина Кристина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.2012
Сын: Инфантьев Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Инфантьев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.2022
Дочь: Инфантьева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Инфантьев Владимир Михайлович