Каминская Валентина ----
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Каминских Дарья ----
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ширяев Михаил -----
Рождение ребёнка
01.04.1956
Дочь: Ширяева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Ширяев Михаил -----
Смерть
Неизвестно