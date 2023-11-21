(Белоусова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белоусова) Прасковья Андреевна

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Место рождения

СССР, Воронежская обл.

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Белоусов Андрей

Мать: не указана

СССР, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
16.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крамаренко Алексей Антонович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Развод
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Крамаренко Алексей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Крамаренко Алексей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамаренко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Крамаренко Алексей Антонович

Смерть
Неизвестно
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