(Белоусова) Прасковья Андреевна
Место рожденияСССР, Воронежская обл.
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Белоусов Андрей
СССР, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
16.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крамаренко Алексей Антонович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Крамаренко Алексей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Крамаренко Алексей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крамаренко Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Крамаренко Алексей Антонович
Смерть
Неизвестно