Катаева (Тюрина) Фелицата Абрамовна
Место рожденияд. Алферово
Дата рождения1870
Дата смерти07.10.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Тюрин Абрам Семенович
Мать: не указана
д. Алферово
Бракосочетание
03.02.1891
Муж: Катаев Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.10.1896
Дочь: (Катаева (Катаева)) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Катаев Иван Павлович
Спирино
Смерть
07.10.1942
Спирино
Причина смерти: воспаление легких