Катаева (Тюрина) Фелицата Абрамовна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Катаева (Тюрина) Фелицата Абрамовна

Место рождения

д. Алферово

Дата рождения

1870

Дата смерти

07.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Тюрин Абрам Семенович

Мать: не указана

д. Алферово
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Катаев Иван Павлович

Рождение ребёнка
07.10.1896

Дочь: (Катаева (Катаева)) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Катаев Иван Павлович

Спирино
Смерть
07.10.1942
Спирино
Причина смерти: воспаление легких

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