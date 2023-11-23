Космодемьянская Манефа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писарева (Космодемьянская) Надежда Александрова
Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Потапов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космодемьянский Леонид Александров
Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Потапов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космодемьянский Александр Александров
Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Космодемьянский Иван Александров
Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Потапов
Смерть
Неизвестно