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Космодемьянская Манефа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писарева (Космодемьянская) Надежда Александрова

Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Потапов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космодемьянский Леонид Александров

Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Потапов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космодемьянский Александр Александров

Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Потапов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Космодемьянский Александр Потапов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Космодемьянский Иван Александров

Отец ребёнка: Космодемьянский Александр Потапов

Смерть
Неизвестно

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