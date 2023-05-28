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Галкин Александр Федорович

Место рождения

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область
Верхолянье
Поручитель
30.01.1904
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Чермы крестьянин Василий Диомидович Верхолянье крестьянская дочь Мария Федоровна (дочь Федора Васильева) по жениху Заклинья крестьянин Стефан Иванович по жени... Показать все
Смерть
Неизвестно

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