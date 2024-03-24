Васильева (Брызгалова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Работа или профессия
С 1969 по 1970
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Медсестра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Васильев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
Медсестра