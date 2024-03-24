Васильева (Брызгалова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Брызгалова) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Брызгалов Михаил Николаевич

Мать: Брызгалова Валентина Игнатьевна

Работа или профессия
С 1969 по 1970
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Медсестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
Медсестра
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