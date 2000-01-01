Павлова Елена Петровна
Место рожденияСвердловск, Свердловская область, Советский союз
Дата рождения04.11.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1945
Отец: Зырянов Петр Дмитриевич
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Бракосочетание
19.06.1963
Муж: Павлов Игорь
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
02.08.1963
Дочь: Камаева Светлана Игоревна
Отец ребёнка: Павлов Игорь
Екатеринбург
Развод
1970
Муж: Павлов Игорь
Свердловск, Свердловская область, Советский союз