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Павлова Елена Петровна

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Место рождения

Свердловск, Свердловская область, Советский союз

Дата рождения

04.11.1945

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1945

Отец: Зырянов Петр Дмитриевич

Мать: Зырянова Ирина Алексеевна

Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Бракосочетание
19.06.1963

Муж: Павлов Игорь

Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
02.08.1963

Дочь: Камаева Светлана Игоревна

Отец ребёнка: Павлов Игорь

Екатеринбург
Развод
1970

Муж: Павлов Игорь

Свердловск, Свердловская область, Советский союз
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