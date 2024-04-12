Кононова Анна Лукиянова
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Кононова Ефросиния Никифорова
Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кононова Вера Никифорова
Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кононов Михайло Никифоров
Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кононов Никонор Никифоров
Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно