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Кононова Анна Лукиянова

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Кононова Ефросиния Никифорова

Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кононов Стефан Никифоров

Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кононова Вера Никифорова

Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кононов Михайло Никифоров

Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кононов Никонор Никифоров

Отец ребёнка: Кононов Никифор Алексеев

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Никифор Алексеев

Смерть
Неизвестно
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