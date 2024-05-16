Петрова Мария Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Мария Никитична

Петрова Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Яков Кириллович

Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Семен Кириллович

Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Петрова) Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.

Сын: Петров Василий Кириллович

Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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