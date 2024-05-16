Петрова Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Петрова) Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.
Сын: Петров Василий Кириллович
Отец ребёнка: Петров Кирилл Васильевич
Смерть
Неизвестно