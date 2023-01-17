Горшкова Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1905
Сын: Горшков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Горшков Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.10.1913
Сын: Горшков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Горшков Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Горшков Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно