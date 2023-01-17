Горшкова Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1905

Сын: Горшков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Горшков Григорий Сергеевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Горшков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Горшков Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Горшков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Горшков Григорий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Григорий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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