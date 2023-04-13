Pukse (Pärnik) Miina
Место рожденияTuddolin
Дата рождения21.03.1838
Дата смерти31.03.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1860
Сын: Pukse Abel
Отец ребёнка: Pukse Jüri
Kurtna
Рождение ребёнка
05.09.1863
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pukse Jüri
Kurtna
Рождение ребёнка
05.09.1866
Сын: Pukse Karel
Отец ребёнка: Pukse Jüri
Kurtna
Рождение ребёнка
24.09.1869
Сын: Pukse Johannes
Отец ребёнка: Pukse Jüri
Kurtna
Рождение ребёнка
12.12.1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pukse Jüri
Kurtna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.03.1873