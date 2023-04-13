Pukse (Pärnik) Miina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pukse (Pärnik) Miina

Место рождения

Tuddolin

Дата рождения

21.03.1838

Дата смерти

31.03.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1860 г.р.
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1866 г.р.
1869 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Tuddolin
Рождение ребёнка
24.10.1860

Сын: Pukse Abel

Отец ребёнка: Pukse Jüri

Kurtna
Рождение ребёнка
05.09.1863

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pukse Jüri

Kurtna
Рождение ребёнка
05.09.1866

Сын: Pukse Karel

Отец ребёнка: Pukse Jüri

Kurtna
Рождение ребёнка
24.09.1869

Сын: Pukse Johannes

Отец ребёнка: Pukse Jüri

Kurtna
Рождение ребёнка
12.12.1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pukse Jüri

Kurtna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.03.1873
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