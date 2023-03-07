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Широков Кондратий Михайлов

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Место рождения

Над Озером

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Широков Михаил (Михайло) Пантелеев

Мать: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Широков Нестер Кондратьев

Мать ребёнка: Широкова Анисья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Наталья Кондратьева

Мать ребёнка: Широкова Анисья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Анисья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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