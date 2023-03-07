Широков Кондратий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Широков Нестер Кондратьев
Мать ребёнка: Широкова Анисья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Наталья Кондратьева
Мать ребёнка: Широкова Анисья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Анисья Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762