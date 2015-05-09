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Гонтарь Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1928

Дата смерти

09.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гонтарь Мария Стефановна

Рождение ребёнка
01.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гонтарь Мария Стефановна

Смерть
09.05.2015
пос. Новый Зеленчук Кочубеевского района Ставропольского края
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Новый Зеленчук
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