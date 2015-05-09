Гонтарь Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1928
Дата смерти09.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гонтарь Мария Стефановна
Рождение ребёнка
01.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гонтарь Мария Стефановна
Смерть
09.05.2015
пос. Новый Зеленчук Кочубеевского района Ставропольского края
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Новый Зеленчук