Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1824
Сын: Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Егор Тимофеевич
Мать ребёнка: Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Евстигней Тимофеевич
Мать ребёнка: Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: София Тимофеевна
Мать ребёнка: Устинья Макаровна
Работа или профессия
Неизвестно