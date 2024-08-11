Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молчанов Петр

Мать: Молчанова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
18.09.1873

Сын: Маллицкий Николай Гурьевич

Отец ребёнка: Маллицкий Гурий Александрович

Рождение ребёнка
После 1873

Дочь: (Маллицкая) Елена Гурьевна

Отец ребёнка: Маллицкий Гурий Александрович

Рождение ребёнка
После 1873

Дочь: (Маллицкая) Нина Гурьевна

Отец ребёнка: Маллицкий Гурий Александрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Маллицкий Константин Гурьевич

Отец ребёнка: Маллицкий Гурий Александрович

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