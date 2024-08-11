Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молчанов Петр
Рождение ребёнка
18.09.1873
Сын: Маллицкий Николай Гурьевич
Отец ребёнка: Маллицкий Гурий Александрович
Рождение ребёнка
После 1873
Дочь: (Маллицкая) Елена Гурьевна
Отец ребёнка: Маллицкий Гурий Александрович
Рождение ребёнка
После 1873
Дочь: (Маллицкая) Нина Гурьевна
Отец ребёнка: Маллицкий Гурий Александрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Маллицкий Константин Гурьевич
Отец ребёнка: Маллицкий Гурий Александрович