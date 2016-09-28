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Смоляков Михаил Александрович
Смоляков Михаил Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.2016
Пол
Мужской
Отец
Смоляков Александр Анатольевич
1991 г.р.
Мать
Смолякова (Целева) Эльвира Викторовна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2016
Отец:
Смоляков Александр Анатольевич
Мать:
Смолякова Эльвира Викторовна
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