Смирнов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова ?
Рождение ребёнка
1874 или 1875
Сын: Смирнов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Смирнова ?
Смерть
Неизвестно