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Дурново (Рукина) Екатерина Евгеньевна
Дурново (Рукина) Екатерина Евгеньевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1881
Дата смерти
Около 1944
Пол
Женский
Отец
Рукина ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Рукина ?
Мать:
?
Москва
, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1944
Москва
, город федерального значения Москва
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