Дурново (Рукина) Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурново (Рукина) Екатерина Евгеньевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1881

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Рукина ?

Мать: ?

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1944
Москва, город федерального значения Москва
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