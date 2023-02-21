Исаева Кюсюм Камиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Саид Карамутдинович
Отец ребёнка: Асельдеров Карамутдин Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Багавутдин Карамутдинович
Отец ребёнка: Асельдеров Карамутдин Магомедович
Бракосочетание
Неизвестно