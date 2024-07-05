Петров Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1905
Отец: Петров Сергей Петрович
Мать: Петрова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1929
Сын: Петров Борис Александрович
Мать ребёнка: Петрова (Калинина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова (Калинина) Мария Александровна
Смерть
1941
Причина смерти: Болезнь во время блокады
Похороны
Неизвестно