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Петров Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1905

Отец: Петров Сергей Петрович

Мать: Петрова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Калинина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1929

Сын: Петров Борис Александрович

Мать ребёнка: Петрова (Калинина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова (Калинина) Мария Александровна

Смерть
1941
Причина смерти: Болезнь во время блокады
Похороны
Неизвестно

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