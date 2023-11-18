Кондратьева Валентина Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Андреевич
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область