Кондратьева Валентина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Валентина Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Андреевич

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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