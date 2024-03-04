Дворянова Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворянова Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1890

Дочь: Дворянова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Дворянов Василий Иванович

https://yandex.ru/archive/catalog/7e61f8ce-2386-4cfa-bd93-b8157730cae0/7
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворянова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Дворянов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворянов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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