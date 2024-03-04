Дворянова Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение ребёнка
17.05.1890
Дочь: Дворянова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Дворянов Василий Иванович
https://yandex.ru/archive/catalog/7e61f8ce-2386-4cfa-bd93-b8157730cae0/7
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворянова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Дворянов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно