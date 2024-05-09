Евстигнеева (Фролова) Нина Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евстигнеева (Фролова) Нина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Егор

Мать: Фролова (Агальцова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Любовь Петровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Петр Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Евстигнеев Петр Ананьевич

Рождение ребёнка
24.06.1950

Дочь: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Петр Ананьевич

Каранцай, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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