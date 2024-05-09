Евстигнеева (Фролова) Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Любовь Петровна
Отец ребёнка: Евстигнеев Петр Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Виктор Петрович
Отец ребёнка: Евстигнеев Петр Ананьевич
Рождение ребёнка
24.06.1950
Дочь: Концевич (Евстигнеева) Галина Петровна
Отец ребёнка: Евстигнеев Петр Ананьевич
Каранцай, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно