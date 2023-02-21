Меркулов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1890

Сын: Меркулов Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1890

Сын: Меркулов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Меркулова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Дурасова Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Перекина Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
1891

Сын: Меркулов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.09.1895

Сын: Меркулов Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
Неизвестно
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