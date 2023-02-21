Меркулов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1890
Мать ребёнка: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1890
Мать ребёнка: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Меркулова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Дурасова Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Перекина Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
1891
Сын: Меркулов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
15.09.1895
Мать ребёнка: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
Неизвестно