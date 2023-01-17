Крахинская Агафья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1876 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком 45 лет Агафья Фомина Балашева вдовая, вторым браком 35 лет
Смерть
Неизвестно