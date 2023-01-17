Крахинская Агафья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрахинская Агафья Фомина

Крахинская Агафья Фомина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1876 ст.

Муж: Крахинский Василий Тарасович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком 45 лет Агафья Фомина Балашева вдовая, вторым браком 35 лет
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close