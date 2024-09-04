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Алгазина Василиса Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Илья Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Алгазина) Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Алгазин Иван Ильич

Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Алгазин Иван Ильич

Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Алгазин Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алгазин Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Алгазина) Лукерья Ильинична

Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Алгазина) Аксинья Ильинична

Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович

Смерть
После 1858

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