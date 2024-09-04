Алгазина Василиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Алгазина) Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Алгазин Иван Ильич
Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Алгазин Иван Ильич
Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алгазин Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алгазин Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Алгазина) Лукерья Ильинична
Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Алгазина) Аксинья Ильинична
Отец ребёнка: Алгазин Илья Иванович
Смерть
После 1858