Калашникова Праскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Калашников Амос Иванович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Калашников Амос Иванович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Калашников Амос Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Калашникова Матрена Амосова
Отец ребёнка: Калашников Амос Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1772