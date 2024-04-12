Калашникова Праскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Праскева Андреевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Калашников Петр Амосов

Отец ребёнка: Калашников Амос Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Калашников Федор Амосов

Отец ребёнка: Калашников Амос Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Калашников Иван Амосов

Отец ребёнка: Калашников Амос Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Калашникова Матрена Амосова

Отец ребёнка: Калашников Амос Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Амос Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1772
Ржев, город Ржев, Тверская область
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