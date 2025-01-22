Жаринова (Исаева) Василиса
женский, родилась 09.08.1908, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла Около 1988
ОтецИсаев Платон16.11.1878 г.р.
МатьИсаева (Шленская) Ольга01.07.1881 г.р.
Супруги
Жаринов СерафимНеизвестно г.р.
Дети
Жаринов Анатолий1944 г.р.
Жаринов ЕвгенийНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1908
Отец: Исаев Платон
Мать: Исаева (Шленская) Ольга
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаринов Серафим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаринов Евгений
Отец ребёнка: Жаринов Серафим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаринов Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жаринов Серафим
Крещение
10.08.1908
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1944
Сын: Жаринов Анатолий
Отец ребёнка: Жаринов Серафим
Смерть
Около 1988
Похороны
Неизвестно
Бучалки, 301753, Россия