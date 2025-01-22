Жаринова (Исаева) Василиса 09.08.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жаринова (Исаева) Василиса

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 09.08.1908, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла Около 1988

Отец
Исаев Платон16.11.1878 г.р.
Мать
Исаева (Шленская) Ольга01.07.1881 г.р.
Супруги
Жаринов СерафимНеизвестно г.р.
Дети
Жаринов Анатолий1944 г.р.
Жаринов ЕвгенийНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1908

Отец: Исаев Платон

Мать: Исаева (Шленская) Ольга

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаринов Серафим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаринов Евгений

Отец ребёнка: Жаринов Серафим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаринов Серафим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаринов Серафим

Крещение
10.08.1908
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Восприемники: той же деревни крестьяне Яковъ Иванов Исаев и Трофима Тихонова Тычинкина жена Наталья Павлова

Рождение ребёнка
1944

Сын: Жаринов Анатолий

Отец ребёнка: Жаринов Серафим

Смерть
Около 1988

Похороны
Неизвестно
Бучалки, 301753, Россия

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